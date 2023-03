Embrapa instala "sala de aulas" para trocar conhecimento com colonos da Serra do Mel

O prefeito do município de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), a secretária de Agricultura, Andréia Vicente, a engenheira agrônoma Glenda Lira receberam nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023, o chefe geral da Embrapa Agroindústria, Gustavo Saavedra, e os pesquisadores Luiz Serrano e Aline Saraiva, na sede do Poder Executivo.

Gustavo Saavedra apresentou o projeto que prevê a Unidades de Referência Tecnológicas (URT) dentro de propriedades nas vilas do município de Serra do mel, que tem mais ou menos 12mil habitantes morando em 22 vilas rurais e uma administrativa. Estas URTs são, na prática uma espécie de “sala de aulas em campo”.

Ainda segundo o chefe geral da Embraga Agroindústria no Rio Grande do Norte, a EMBRABA vai pesquisar o conhecimento/experiências dos colonos e em troca vai oferecer novas tecnologias já comprovadas cientificamente no manejo de clones de cajueiros.

Nas 22 vilas rurais da Serra do Mel, quando de sua fundação na década de 80, foram plantados 2,4 milhões de pés de cajueiro, da espécie gigante. Agora, estas copas estão sendo substituídas pela variedade anão precoce, que produz mais e melhor.

Segundo o prefeito Josivan Bibiano, “o município tem total interesse que ocorra esta troca de informações entre os colonos e os pesquisadores da EMBRABA, promovendo uma integração que vai possibilitar melhorar e ampliar a produção”, ressaltou o prefeito Bibiano.

Conforme explicou Gustavo Saavedra, o manejo de clones de cajueiro precisa de um processo de aprendizagem intenso de produtores e técnicos, e essa parte será disponibilizada pela equipe da Embrapa nas regiões do município que for instalado as “salas de aula”.

“Em contrapartida, produtores e técnicos devem trazer suas vivências e experiências do manejo, bem como todas as informações de produtos de suas áreas para que os pesquisadores da Embrapa possam enriquecer suas pesquisas, assim como orientar e contribuir de forma positiva com produção de castanha e de caju no município”, acrescentou Gustavo Saavedra.

No ponto de vista da engenheira agrônoma Glenda Lira, todo esse processo é de fundamental importância para a consolidação de uma cajucultura tecnológica em Serra do Mel.

“Sem dúvidas trará ainda mais benefícios para os produtores do município de Serra do Mel”, disse confiante a agrônoma.

A secretária de agricultura Andréia Vicente também pontua que novas ferramentas e tecnologias vão possibilitar aos produtores trocas de experiências e práticas, principalmente por meio dos dias de campo.

“É uma proposta desafiadora, principalmente para aumentar a produtividade com a implantação de inovações tecnológicas na área da cajucultura, transformando a propriedade como referência”, disse a secretária.