Investidores atenderão demandas do Estado para produção e exportação de hidrogênio verde no RN

Em mais uma agenda voltada à atração de investimentos em energias renováveis, em Portugal, o secretário de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Jaime Calado, e o coordenador de Desenvolvimento Energético do RN, Hugo Fonseca, estiveram reunidos com investidores de um novo complexo de geração híbrida no RN. O empreendimento da empresa brasileira Maturati será instalado em Areia Branca com capacidade de mais de 1 GW, somadas as gerações eólica e solar.



Após o encontro, que aconteceu nesta quarta-feira (1) com a participação dos sócios investidores - Jorge Carneiro (CEO da F9) e Miguel Morgado (CEO da Eurosolar) -, o Governo do RN irá iniciar os procedimentos legais para a assinatura do Memorando de Entendimento nas próximas semanas no Rio Grande do Norte. A empresa manifestou interesse em expandir o projeto, contemplando a produção de Hidrogênio Verde para atender ao mercado nacional e internacional.



O secretário Jaime Calado (Sedec) comentou a importância da missão a Portugal, a exemplo de outras realizadas pelo Governo do Estado, na atração de investimentos para para grandes projetos na área de energias renováveis. “Devido a essas viagens à China, à Dinamarca e outros países da Europa, conseguimos no ano de 2020 mais de R$ 7 bilhões de investimentos na área de energias renováveis; no ano de R$ 2021 foram mais de R$ 13 bilhões; e no ano passado mais de R$ 31 bilhões de investimentos”, pontuou.



O complexo híbrido Morro Pintado será composto de um parque eólico com 231 MW de potência instalada e um parque solar de 812,5 MW, totalizando 1.043,5 MW de capacidade. Considerando a grande capacidade do empreendimento e atendendo às demandas do Estado, os sócios investidores pretendem agregar a produção e exportação de hidrogênio verde ao projeto, aproveitando todo o potencial de geração de energia do complexo.



“Estamos numa fase de adaptação e preparação do projeto para a nova realidade do hidrogênio e de seus derivados - amônia, ureia etc. -, e é neste sentido que vamos assinar um memorando de entendimento com o senhor secretário e com o governo do estado do Rio Grande do Norte”, explicou o investidor Miguel Morgado.



Para o coordenador de Desenvolvimento Energético Hugo Fonseca (Sedec), este é mais um importante aliado que contribui com a meta da equipe para os próximos meses e evidencia os resultados das missões. "Estamos com uma agenda intensa aqui em Portugal acompanhando a Governadora Fátima Bezerra, com vários encontros e assinaturas de acordos com empresas e investidores. Nosso objetivo é captar cerca de 20 bilhões em investimentos privados para o setor de geração de energia, com foco principal em novas fontes como o Hidrogênio Verde e energias associadas”, disse.





MISSÃO

Em Lisboa, na terça-feira (28), a governadora Fátima Bezerra assinou memorando de entendimento com a empresa Enerfin, para a instalação do projeto piloto de produção de hidrogênio verde e energias associadas no RN. No mesmo dia, o programa estadual de hidrogênio verde e o projeto de instalação do porto-indústria, considerados fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, foram apresentados à direção da empresa EDP Renováveis pela governadora Fátima Bezerra e equipe da Sedec. Fátima explicou que vai formalizar grupos de trabalho em conjunto com a EDP para avançar no tema.



Na manhã desta quinta-feira (2), a governadora Fátima Bezerra e comitiva se reuniram com o Embaixador do Brasil na República Portuguesa, Raimundo Carreiro e com o ministro da embaixada Olympio Faissol. Na ocasião foi discutida a realização de um seminário de transição energética no RN com a presença de entidades do setor e empresas europeias, para apresentar o potencial energético do Estado e sua estrutura tecnológica voltada o desenvolvimento de novas fontes de geração de energia limpa.



Ainda estão previstas agendas com a Ohayou e a Voltalia. De origem francesa, a Voltalia é atualmente a maior empresa de geração de energia do RN. A equipe irá apresentar o projeto do Porto-Indústria e o Programa Norte-rio-grandense de Hidrogênio Verde, e celebrar uma parceria através de memorando de entendimento para o desenvolvimento de ambos os projetos.