CIPRV2 realiza projeto de educação no trânsito em escolas do RN; ação já formou 4 mil alunos

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta quinta-feira (02), o Major Emerson Mendes. Comandante do CIPRV1, disse que o Projete realiza atividades preventivas e simulações que contribuem com a conscientização da educação no transito. “Nós temos o PROJETE, um projeto que trabalha a educação exatamente com os futuros condutores nas escolas. Nós temos instrutores capacitados pra transmitir para aquelas crianças geralmente de cinco a dez anos de idade, de escolas públicas e privadas, urbanas e rurais noções de transito e trabalhando principalmente essa parte de educação no transito. Nós já formamos mais de 4 mil alunos”, afirmou o Major.

Campanhas educativas de conscientização sobre a segurança no transito, também fazem parte do trabalho dos profissionais da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário do Rio Grande do Norte (CIPRV2). O PROJETE, leva a crianças das escolas públicas e privadas, ações de educação no transito com objetivo tornar os alunos multiplicadores destes conhecimentos em suas residências e assim reduzir acidentes de trânsito no RN.

Durante as atividades educativas, são apresentados aos estudantes, geralmente conhecimentos na área da legislação de trânsito. Além disso, as crianças participam de simulações em faixas de pedestres, confeccionam cartazes e placas de sinalização e produzem veículos de papelão que ajudam no processo de aprendizagem para formação de cidadãos conscientes de seus direitos e obrigações no trânsito.

Os cuidados com os equipamentos de proteção tais como cinto de segurança, capacetes, cadeirinhas para bebês e o alerta para a não mistura de álcool com direção, também fazem parte da ação.

De acordo com o Major Mendes, os diretores interessados devem entrar em contato com o CIPRV1 e solicitar a realização do Projete nas suas escolas.

“Nós estamos à disposição, a escola pode nos procurar que nós iremos com toda nossa equipe executar esse projeto”, finalizou.