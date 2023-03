Remo Fonseca é eleito prefeito de Ipanguaçu com 50,14% dos votos válidos

Neste domingo (5) eleitores de Ipanguaçu elegeram os novos prefeito e vice do município. A eleição suplementar foi realizada após decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) em 5 de dezembro de 2022.



Com 50,14% dos votos computados, os candidatos da Coligação Resistência do Povo, Remo da Fonseca Silveira (Partido Progressista) e Silvio Nobre (Solidariedade), foram eleitos prefeito e vice, respectivamente, do município de Ipanguaçu. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pouco tempo depois do encerramento do pleito, às 18h08 e pode ser conferido aqui.



O município teve 10.689 votos, entre eles, 10.527 votos válidos (98,48%), 94 (0,88%) nulos e 68 (0,64%) votaram em branco. Os eleitores votaram em 37 seções eleitorais dispostas em 6 locais de votação, e cerca de 160 mesários trabalharam em prol da Justiça Eleitoral neste domingo. pode justificar sua ausência PRESENCIALMENTE, no Cartório Eleitoral, ou enviar um requerimento pelo sistema Justifica, em até 60 (sessenta) dias após o pleito.



Quanto ao mesário que não pode comparecer, é necessário justificar a sua ausência enviando um requerimento para o Cartório Eleitoral pelo e-mail ze054@tre-rn.jus.br ou pelo WhatsApp 3654-5954 dentro de um prazo de 30 dias, a partir do dia da Eleição (05/03).



Os eleitos devem ser diplomados no dia 28 de março e ficarão nos cargos até dezembro de 2024.