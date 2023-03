Voltalia vai investir em novos projetos de produção de hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol no RN. A empresa e a governadora Fátima Bezerra assinaram um memorando de entendimento para desenvolvimento dos novos projetos no estado. O documento também prevê investimentos no Porto Indústria Verde que será instalado no município de Caiçara do Norte para fomento e apoio à produção de energias renováveis offshore (no mar) e sua comercialização por meio portuário e terrestre. “A Voltalia é muito importante para o desenvolvimento do RN, onde responde por grande produção de energia e apoio às atividades na área das energias renováveis", destacou a governadora.

O Governo do RN assinou, na última sexta-feira (03), Memorando de Entendimento com a Voltalia Energia do Brasil para o desenvolvimento de novos projetos de produção de hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol.

O memorando também prevê investimentos no Porto Indústria Verde que será instalado no município de Caiçara do Norte para fomento e apoio à produção de energias renováveis offshore (no mar) e sua comercialização por meio portuário e terrestre.

Na cidade do Porto, em Portugal, na sede da Voltalia naquele país, Fátima lembrou que a empresa é a maior produtora de energias renováveis (eólica e solar) no Rio Grande do Norte e tem o seu centro mundial de operações para o setor no município de Mossoró. O centro é responsável por controlar a operação de usinas do grupo em mais de 20 países.

"Com a assinatura do memorando, hoje, acordamos ampliar os investimentos para produção de hidrogênio verde e participação no Porto Indústria Verde. A Voltalia é muito importante para o desenvolvimento do RN, onde responde por grande produção de energia e apoio às atividades na área das energias renováveis", destacou a governadora.

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Jaime Calado registrou que "a Voltalia tem sido parceira e vai ampliar as atividades no RN. É um grupo de grande importância econômica e é integrado também pelas empresas Leroy Merlin e Decatlhon. Com esta última buscamos entendimento para se instalar em nosso Estado", afirmou.

O diretor da Voltalia para o Brasil, Robert Klein - que recebeu no ano passado a Medalha do Mérito Potiguar do Desenvolvimento Econômico - disse que a empresa quer “ampliar ainda mais a presença no RN, produzindo energia, hidrogênio verde, produtos associados e investindo no Porto Indústria Verde. Estamos presentes em 22 países e no Brasil o RN se destaca".

Para o coordenador de Energias Renováveis da Sedec, Hugo Fonseca, a assinatura do memorando de entendimento representa "um passo gigantesco para viabilizar o projeto de produção de hidrogênio verde e de energias associadas ao processo no Rio Grande do Norte."