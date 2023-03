Sindicato dos Petroleiros espera que setor gere cerca de 10 mil empregos no RN com o “fica” da Petrobrás

Os petroleiros do Rio Grande do Norte comemoram o anuncio feito pelo presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, de que a estatal permanecerá em terras potiguares. O dirigente do sindicato dos petroleiros do Rio Grande do Norte, Pedro Lucio, divulgou um vídeo em suas redes sócias comemorando o retorno dos investimentos no estado.

“A saída da Petrobras do RN significava deixar toda população treinada, capacitada tecnicamente, sem os seus empregos. Aqui no estado, perdemos mais de 10.000 empregos diretos e indiretos. Agora nós chegamos com uma notícia muito feliz, que foi a suspensão desses processos de privatização da Petrobrás. Ou seja, a Petrobrás aqui no estado do Rio Grande do Norte, vai ficar não apenas com a Diretoria de Energias Renováveis e investindo em águas profundas, como é o caso de Pitu, mas agora o povo também pode sonhar com a possibilidade da Petrobrás rever o seu projeto do Estado também no que diz respeito aos campos de produção terrestre, a refinaria potiguar Clara Camarão”, comemora Pedro Lucio.

O Presidente Jean Paul disse que a Petrobras não vai mais sair do estado, anunciou a criação de uma nova diretoria voltada para energias renováveis, que deverá ser sediada no estado e anunciou a suspensão das transferências de petroleiros em todo o País.

"O estado do Rio Grande do Norte já fez a transição energética, era o maior produtor de petróleo em terra. E hoje é o maior produtor de energia eólica, autossuficiente em energia renovável. Cabe à Petrobras fazer uma transição energética justa, que não deixe ninguém para trás. A Petrobras já definiu que vai atuar em eólica offshore, hidrogênio, que são novas fronteiras", detalhou Prates.

Jean ressaltou ainda que o principal foco de investimentos em atividades exploratórias da Petrobras nos próximos anos estará concentrado na Margem Equatorial. A nova fronteira exploratória - localizada no litoral brasileiro entre os estados do Rio Grande do Norte e Amapá - tem a previsão de investimentos de US$2,9 bilhões na perfuração de 16 poços nos próximos cinco anos, incluindo reservas na costa potiguar.

"Vamos furar o Poço de Pitu, na Margem Equatorial, na costa do Rio Grande do Norte", afirmou Jean Paul Prates.

De acordo com Pedro Lúcio, a declaração do Presidente da Petrobras significa o retorno dos postos de trabalho para aos milhares de trabalhadores potiguares.

“Diretamente para o nosso povo, nós vamos ter a possibilidade de voltar a gerar mais de 10.000 empregos diretos e indiretos aqui na Petrobrás. Os empregos que nós perdemos nos últimos anos em decorrência desse processo de privatização, nós vamos poder gerar, sonhar com a geração de mais de 2000 postos de trabalho concursados no Estado do Rio Grande do Norte. E é por isso que a categoria petroleira está tão feliz com essas últimas notícias”, afirmou.