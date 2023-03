Prefeitura de Tibau prorroga desconto para pagamento do IPTU até o dia 31 de março. Inicialmente, o desconto de 25% seria concedido apenas para quem realizasse o pagamento do imposto em cota única, até o dia 28 de fevereiro. No entanto, o prazo foi prorrogado até o final deste mês, visando melhor atender a população do município. A GRU para pagamento pode ser retirada na Secretaria Municipal de Tributação, solicitada por meio do site oficial da Prefeitura, ou, ainda, por meio do WhatsApp: (84) 98612-0004.

FOTO: REPRODUÇÃO/PREFEITURA DE TIBAU