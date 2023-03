PRF realiza Operação de Fiscalização de Velocidade em rodovias do RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na manhã desta segunda-feira (07), no estado do Rio Grande do Norte, a XV Operação Temática de Fiscalização de Velocidade (OTEVEL).

A operação que durará até sexta-feira (10) visa além de capacitar os policiais que atuarão na fiscalização, incrementar a presença policial em trechos críticos e reduzir a quantidade de acidentes graves, mortos e feridos. A escolha dos locais de fiscalização será orientada pela análise da acidentalidade.



A Operação se alinha ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro (PNATRANS), responsável por estabelecer um conjunto de mecanismos e ações que visam garantir a segurança viária, dentre estas a potencialização da fiscalização de trânsito.