Em cerimônia emocionante, Cinthia abre oficialmente mais um ano de atividades do CEAM

Acolhimento, atenção e sensibilidade. Sobre esses pilares está assentada a filosofia de trabalho do CEAM (Centro Educacional de Atendimento Multidisciplinar), que nesta terça (07) deu sequência às atividades em Grossos com uma solenidade que reuniu a prefeita Cinthia Sonale, profissionais e pais de crianças atendidas no referido centro.



Na oportunidade, Cinthia destacou a razão maior que a levou a criar tal instituição no município. “Eu vivi e vivo o que cada uma de vocês passa diariamente. Então pensando em amenizar as dificuldades das mães da nossa cidade, sonhei com esse projeto e abri o CEAM. É também pelo sentimento materno que investimos nos seus filhos”, declarou.



O discurso emocionado da gestora foi bastante aplaudido pelo público do evento, em sua maioria composto por mulheres que acompanham seus filhos na unidade. Mãe de criança especial, Bianca Bruna estava na plateia e elogiou a iniciativa da chefe do Executivo. “Por ela ser mãe, ela entende e fez isso acontecer. Graças a ela tem dado tudo certo”, ressaltou.



Oziene Pereira também participou da cerimônia e fez um relato sobre a atenção que ela e seu filho têm recebido do governo municipal. “Venho agradecer à Cinthia por ter aberto o CEAM. Eu encontrei muitas dificuldades nas gestões passadas porque fecharam as portas para o meu filho. Hoje se eu chegar na secretaria de saúde e disser que daqui a 3 dias meu filho tem consulta em Natal, o carro tá disponível”, comentou.



O CEAM atende cerca de 300 crianças em Grossos, e este ano ampliou o número de profissionais que atuarão na unidade, contemplando assim várias especialidades como terapia ocupacional, psicologia infantil, psicomotricidade e fonoaudiologia.