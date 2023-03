Governo entrega 11 veículos para Delegacias de Atenção à Mulher no Rio Grande do Norte. A entrega aconteceu nesta quarta-feira (8), durante evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, realizado no Centro Administrativo, em Natal. O investimento é no valor de R$ 1.264.890,00, por meio do Projeto Governo Cidadão. Durante a cerimônia, a Governadora Fátima Bezerra lembrou que, nos próximos dias, o RN ainda ganhará mais 7 Delegacias Especializadas de Atenção à Mulher (DEAMs). Ainda na ocasião, a Secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), Olga Aguiar anunciou o início de uma campanha que vai levar às mulheres no interior do Estado informações sobre o combate à violência.

O Governo do RN comemorou nesta quarta-feira (08), o Dia Internacional da Mulher com evento na Escola de Governo, no Centro Administrativo, em Natal. Na ocasião a governadora Fátima Bezerra disse que neste 8 de março, mais uma vez, há motivos para comemorar. “As mulheres foram decisivas para o momento que o Rio Grande do Norte e o Brasil vivem hoje."

Fátima Bezerra acrescentou que "vencemos a incitação ao ódio e à violência. Estamos construindo uma rede de proteção às mulheres. Fizemos muito e há ainda muito a ser feito. Vamos entregar nos próximos dias mais 7 Delegacias Especializadas de Atenção à Mulher (DEAMs). Como governadora tenho o dever de zelar pela cidadania, pelo cumprimento de direitos. Com o novo Governo Federal vamos avançar nas conquistas para um RN com paz e mais dignidade para todos." A governadora fez a entrega de 11 veículos, modelo Pulse, para o trabalho das DEAMs.

A solenidade em comemoração ao Dia da Mulher foi denominada "Igualdade de gênero para um amanhã sustentável" e contou com a participação das secretárias e órgãos estaduais, Procuradoria da República, Ministério Público Estadual, representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, organizações sociais e de classe.

Secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), Olga Aguiar destacou os avanços conquistados pelo Governo do Estado com políticas públicas voltadas para as mulheres por orientação da governadora Fátima Bezerra. E anunciou o início de uma campanha que vai levar às mulheres no interior do Estado informações sobre o combate à violência. "Nosso objetivo é conscientizar para o combate à violência contra a mulher".

A procuradora geral de Justiça, Elaine Cardoso, disse que o 8 de Março tem o significado de renovação, de agir com coragem e compromisso. A promotora de Justiça com atribuição em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Érica Canuto, ressaltou ser "um dia de luta e de comemorar conquistas e reivindicar direitos que precisam ser atendidos."

Vereadora em Natal, Brisa Bracchi afirmou que o Governo do RN prioriza a defesa da mulher "e este 8 de março simboliza a esperança e resistência feminina. Mulheres vêm ampliando seu protagonismo na sociedade e hoje temos gestões estadual e federal que valorizam a luta das mulheres e do conjunto da sociedade."

A representante do Conselho Estadual Direitos das Mulheres, Ekeji Lhasa, enfatizou a importância da "defesa dos direitos e proteção às mulheres contra a violência e isto conquistamos com políticas públicas."

O evento contou também com a participação dos secretários de Estado Virgínia Ferreira (Gestão e Projetos Especiais), Socorro Batista (Educação), Íris Oliveira (Sethas), Mary Land Brito (Cultura), Luciana Daltro (Control), Francisco Araújo (Segurança), Helton Edi (SEAP), Alexandre Lima (Sedraf). E mais: Diretora-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva e comandantes e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar. A Defensoria Pública do Estado foi representada por Maria Tereza e o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres por Ekeji Lhasa.

A juíza Fátima Soares representou o Tribunal de Justiça; os deputados Divaneide Basílio, Francisco Medeiros e Isolda Dantas representaram a Assembleia Legislativa. Prefeitas de Ielmo Marinho, Rosane Patriota; de Paraná, Josiene Gomes; de Baía Formosa, Camila Melo e de São Vicente, Jane Mara Soares. Lideranças dos movimentos sociais também compareceram: Érica Rodrigues (MST), Fátima Viana (FUPE), Eliane Bandeira (CUT).