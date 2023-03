Ministério vai destinar R$ 1,5 milhão em serviços de assistência técnica para agricultoras familiares do RN. Cumprindo agenda no estado, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), disse que o objetivo dos investimentos é estimular a adoção de boas práticas produtivas que contribuam com a transição agroecológica e que vislumbrem estratégias de acesso a mercado, bem como a ampliação do uso de energias renováveis, com a participação de jovens e mulheres da agricultura familiar. O foco principal é a inclusão sócio produtiva para produção de alimentos.

Em agenda ao lado da governadora Fátima Bezerra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, anunciou nesta terça-feira (07) a destinação de R$ 1,5 milhão em serviços de assistência técnica e extensão rural para 300 agricultoras familiares potiguares, e a intenção de parceria do governo federal e Banco Mundial, no valor de R$ 250 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão pela cotação de hoje) para para fortalecer o Programa de Alimentação Saudável (PAS) no Nordeste.

O ministro participou da inauguração das obras de readequação do Mercado da Agricultura Familiar em Natal, localizado no cruzamento das avenidas Jaguarari com Mor Gouveia, no bairro de Lagoa Nova, e da reunião da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste, com a presença de secretários e secretárias da agricultura familiar dos nove estados da região.

O objetivo - disse o ministro - é estimular a adoção de boas práticas produtivas que contribuam com a transição agroecológica e que vislumbrem estratégias de acesso a mercado, bem como a ampliação do uso de energias renováveis, com a participação de jovens e mulheres da agricultura familiar. O foco principal é a inclusão sócio produtiva para produção de alimentos.

O Ministro Paulo Teixeira disse que recebeu do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva "a missão de colocar comida de qualidade farta, forte e barata na mesa do brasileiro".

O ministro anunciou um novo plano safra mais abrangente e confirmou a destinação de R$ 500 milhões para compras à agricultura familiar a preços de mercado, R$ 5,5 bilhões para o PNAE e 30% das compras públicas federais à agricultura familiar.

Presidente da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste, a governadora Fátima Bezerra defendeu a adoção de políticas públicas em comum aos estados do Nordeste.

"Queremos avançar, ampliar conquistas", disse ela, lembrando que o Rio Grande do Norte tem o Pecafes estadual, que é o programa de compras de produtos da agricultura familiar para merenda escolar, inseridos também na alimentação servida nos hospitais da rede pública. "O nosso Pecafes é exemplo para o Brasil e promove incentivo e apoio financeiro ao agricultor. O programa é resultado de políticas integradas para a soberania e segurança alimentar e para o enfrentamento à desigualdade social, onde também se insere a agricultura familiar", disse a governadora.