Prefeita não negocia pagamento do piso e educadores entram em greve, em Areia Branca. A greve foi deflagrada durante assembleia realizada na terça-feira (7). De acordo com um professor que faz parte do movimento grevista, desde 2018 que o salário dos servidores da educação vem sendo achatado, com reajustes não concedidos ou concedidos somente em partes. Neste ano de 2023, quando o Ministério da Educação concedeu reajuste de 14,95%, sequer houve proposta por parte da gestão. Os educadores reivindicam, ainda, o pagamento de deslocamento para os professores da zona rural, bem como a readequação das letras de professores que estão erradas.

FOTO: CEDIDA