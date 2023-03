Consumidores em dívida com a Caern têm até domingo (12) para renegociarem as contas. Esse é o prazo final da primeira campanha de negociação de débitos da companhia este ano. As condições especiais de negociação incluem descontos de juros e multa, e a possibilidade de parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito. A campanha está sendo realizada desde o dia 13 do mês passado. Até agora, já foram fechados 4.284 acordos, resultando em parcelamentos no valor total de mais de R$ 6 milhões e 200 mil. Somente com arrecadação de pagamentos de entrada dos parcelamentos, a Caern recebeu R$ 645 mil; saiba como negociar.

Os clientes da Caern que têm contas atrasadas têm até o domingo (12) para aproveitar a oportunidade de negociar esses débitos – anteriores a dezembro de 2022 – em condições especiais.

Esse é o prazo final da primeira campanha de negociação de débitos da companhia este ano. As condições especiais de negociação incluem descontos de juros e multa, e a possibilidade de parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito.

No final de semana, as negociações devem ser feitas exclusivamente pelos canais virtuais, visto que não haverá atendimento presencial no sábado nem no domingo.

A campanha está sendo realizada desde o dia 13 do mês passado. Até agora, já foram fechados 4.284 acordos, resultando em parcelamentos no valor total de mais de R$ 6 milhões e 200 mil. Somente com arrecadação de pagamentos de entrada dos parcelamentos, a Caern recebeu R$ 645 mil.

COMO APROVEITAR

O pagamento pode ser feito à vista, mas caso o cliente queira parcelar, pode fazê-lo em até 60 vezes, desde que o valor da parcela seja de, no mínimo, 50% do valor médio da fatura do imóvel. O parcelamento pode incluir qualquer conta, mas só haverá dispensa de juros e multa para as faturas anteriores a dezembro.

Débitos negociados anteriormente, e não saldados, podem ser incluídos na nova negociação, com a entrada mínima de 10% do total do débito. A negociação também pode ser feita pelo cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 20 vezes e com parcela mínima de R$ 5.

SERVIÇO

CAMPANHA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DA CAERN

PERÍODO: 13/02/23 A 12/03/23

QUAIS OS BENEFÍCIOS: DESCONTOS DE JUROS E MULTAS PARA CONTAS ANTERIORES A DEZEMBRO DE 2022; PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES, OBSERVANDO O VALOR MÉDIO DA FATURA; PARCELAMENTO EM ATÉ 20 VEZES NO CARTÃO; RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS NEGOCIADOS ANTERIORMENTE E NÃO SALDADOS.

COMO NEGOCIAR: CANAIS VIRTUAIS DE ATENDIMENTO (115, WHATSAPP 84 98118-8400, APP CAERN MOBILE) OU NO ATENDIMENTO PRESENCIAL (ATÉ SEXTA-FEIRA, 10)