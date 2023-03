DNIT diz a prefeita Mariana que estuda fazer anel viário em Pau dos Ferros

A prefeita Mariana Almeida, de Pau dos Ferros, foi recebida por Luiz Guilherme, que é diretor de Estudos e Projetos do órgão. “Na oportunidade, falei da necessidade da Ação da Operação Tapa-Buracos na BR-405 e o também sobre o Anel Viário no Município de Pau dos Ferros”, informa a prefeita. Sobre o anel viário, para retirar o trafego de carretas pesadas de dentro de Pau dos Ferros, Guilherme avisou a gestora que já tem empresa contratada para fazer o estudo. Sobre a manutenção da BR 405, que tem ocasionado muitos acidentes, em especial no trecho entre Itaú e a cidade de Pau dos Ferros, passando por São Francisco do Oeste, o DNIT nacional prometeu resposta em poucos dias a gestora de Pau de Pau dos Ferros.