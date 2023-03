Com apoio da APAMIM, Hospital da Mulher realiza programa especial de março

Em paralelo à semana dedicada às mulheres, será realizado o I Colóquio de Vigilância em Saúde do Hospital da Mulher. Durante a semana, também foi implantada a sala de vacina e o Núcleo de Vigilância em Saúde e na manhã desta sexta-feira, 10, foi implantada a Sala de Situação: saúde da mulher e das pessoas com útero na macrorregião oeste, com apresentação e discussão com os municípios. Programação realizada com apoio da APAMIM, que gerencia o Hospital Maternidade Almeida Castro.

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, administrado pela Secretaria de Saúde Pública (Sesap) e com gestão acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), está realizando, com apoio do APAMIM, a 1ª Semana da Mulher.

A programação tem como objetivo oferecer o suporte necessário para ações de prevenção e cuidados em relação à saúde das mulheres.



O evento teve início na última segunda-feira, 6, e se estende até o dia 10. Todas ações serão realizadas na própria unidade de saúde, e contam com a participação dos residentes da Uern, da Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e da Residência em Ginecologia e Obstetrícia.



Dentro da programação, terá o I Colóquio de Vigilância em Saúde do Hospital da Mulher, com a implementação do Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVES/HM) e da Sala de Vacina (Crie), além da Sala de Situação da Mulher e das pessoas com útero na Macrorregião Oeste.



Durante os dias do evento, serão feitos exames de densitometria óssea e mamografia digital com estereotaxia, bem como atendimentos, palestras e orientações voltadas à saúde das pessoas com útero. Também foi realizada a formação de alguns enfermeiros da SESAP e uma equipe de enfermagem da UERN para a ampliação de inserção de DIUs.



Conforme a diretora de gestão acadêmica hospitalar da Uern, Hosana Mirelle Goes, os exames são realizados via regulação pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios da UERN e secretarias de saúde dos municípios abrangidos pelo Hospital da Mulher.



Hosana Mirelle ressalta a importância do evento. “Estamos vivenciando a primeira Semana da Mulher do Hospital da Mulher, nosso primeiro Dia da Mulher. E é de ciência nossa que o essa data é festiva e mais ainda representativa, tendo em vista as imensas lutas e conquistas que vieram junto com ela. Comemorar o dia da mulher, atualmente, é um ato político, e o acesso à saúde é um ato político também”, declara.



E complementa: “Nessa semana, além de implantarmos novos serviços, como o de Reprodução Assistida e o início dos atendimentos de mamografia, tivemos a ampliação dos atendimentos já existentes. Tudo isso, toda a nossa programação, assim como os atendimentos de rotina que já estão sendo realizados, em parceria com as residências multiprofissionais da Uern”, frisa a diretora.