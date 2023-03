Cosern reforça dicas de segurança diante de previsão de chuvas acima da média até maio. Desde o início do ano, principalmente nas regiões Oeste e Seridó, as precipitações se intensificaram ao ponto de fazer sangrar alguns açudes. Em muitos casos, as chuvas são acompanhadas de fortes ventos e de descargas atmosféricas. O período chuvoso que traz alegria ao sertanejo, é o mesmo que apresenta riscos e, diante disso, a Neoenergia Cosern reforça a orientação de segurança para evitar acidentes com eletricidade durante o período.

Após a Reunião de Análise e Previsão Climática 2023, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) divulgou que o estado deverá ter chuvas para os meses de março, abril e maio entre normal e acima do normal.

Desde o início do ano, principalmente nas regiões Oeste e Seridó, as precipitações se intensificaram ao ponto de fazer sangrar alguns açudes. O período chuvoso que traz alegria ao sertanejo, é o mesmo que apresenta riscos e a Neoenergia Cosern reforça a orientação de segurança para evitar acidentes com eletricidade durante o período chuvoso.

Em muitos casos, as chuvas são acompanhadas de fortes ventos e de descargas atmosféricas – o que podem representar risco de acidentes com energia elétrica.

A previsão da Emparn para o trimestre iniciado em março foi elaborada pelos especialistas com base nas análises de alguns elementos, principalmente, das condições oceânicas. A ocorrência do fenômeno La Ñina (esfriamento das águas no Pacífico), resfriamento das águas do Atlântico Norte e aquecimento das águas superficiais no Atlântico Sul, devem favorecer a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no território potiguar - principal sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas no Nordeste do Brasil.

“Estamos acompanhando a previsão em tempo real no Centro de Operações Integradas (COI) e colocando as equipes de plantão de sobreaviso para atender as possíveis ocorrências o mais rápido possível”, explica Osvaldo Tavares, superintendente de Serviços Técnicos da Neoenergia Cosern.

Média mínima de chuvas esperadas para o período de março a maio de 2023

Oeste 479,2 mm

Central 376,9 mm

Agreste 343,2mm

Leste 533,8mm

Estado 433,2mm

Orientações de Segurança

A Neoenergia Cosern reforça, junto à população, a necessidade de adotar algumas medidas de segurança para prevenir acidentes com energia elétrica em dias de chuvas. Confira:

Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, ou próximo a árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;

Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos;

Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;

Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independentemente se estiver chovendo ou não;

Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;

Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.