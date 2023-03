Emparn prevê chuvas em todas as regiões do estado durante esta semana. Temperaturas deverão variar entre as médias de 20°C a 34°C no Litoral e 18ºC e 36ºC no interior. Segundo a Emparn, a previsão da terceira semana de março é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O Sistema da Emparn registra a presença e atuação da Zona de Convergência Intertropcial (ZCIT), principal sistema meteorológico formador de nuvens de chuva no litoral do Nordeste Brasileiro. Para esta segunda-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões.

A previsão da terceira semana de março é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registra a presença e atuação da Zona de Convergência Intertropcial (ZCIT), principal sistema meteorológico formador de nuvens de chuva no litoral do Nordeste Brasileiro.

Os maiores acumulados do final de semana, das 9h15 da sexta-feira (10) até o mesmo horário da manhã desta segunda-feira (13) ocorreram em Angicos (Central Potiguar), 46,mm, Itajá (Oeste Potiguar) com 24,6mm e Ruy Barbosa (Agreste Potiguar), 16mm.



“No Leste Potiguar foram registradas chuvas expressivas, entre 50/90mm durante toda segunda semana de março, mas no final de semana a Zona de Convergência avançou um pouco para o interior do estado provocando chuvas com baixos volumes. Esperamos um aumento nos acumulados nesta semana”, comentou o meteorologista, chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



A previsão para as temperaturas nesta semana, no litoral, deverá variar entre a média de 20°C durante as madrugadas e 34°C durante as tardes. Já o interior a variação média deverá ser entre 18°C e 36°C.



O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.



A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil disponibiliza à população os canais de acesso à informação, como alertas emitidos a partir das análises de dados dos serviços de meteorologia. Ao efetuar o cadastro, o cidadão passa a receber esses alertas. Whatsapp: 55 61 2034-4611 ou no link: https://wa.me/556120344611; ou receber via SMS, cadastrando o CEP através do número: 40199



Previsão dia a dia



13/03/23 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões.



14/03/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.



15/03/23 - quarta-feira - Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva, em todas as regiões.



16/03/23 - quinta-feira - Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva, em todas as regiões.



17/03/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.



18/03/23 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.



19/03/23 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.