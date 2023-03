Presidente da ALRN reivindica saneamento, iluminação, saúde e infraestrutura para Macau. Os requerimentos foram apresentados pelo deputado Ezequiel Ferreira, destinados ao Governo do Estado. Entre outras solicitações, o parlamentar solicitou o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar que atua no município. Também foi solicitado um estudo de viabilidade técnica para a recuperação e aprimoramento da iluminação da RN-221, no trecho que vai do trevo da Cohab ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Por meio de uma série de requerimentos, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), solicitou ao Governo do RN várias ações para o município de Macau, na região Salineira. As reivindicações passam pelas áreas de saneamento, iluminação pública, saúde, infraestrutura, segurança pública e abastecimento.

Uma das solicitações do parlamentar foi o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar que atua no município. Também foi solicitado um estudo de viabilidade técnica para a recuperação e aprimoramento da iluminação da RN-221, no trecho que vai do trevo da Cohab ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Contemplando área de abastecimento, o deputado requereu a retomada e conclusão da obra da Adutora Pendências-Macau, além da perfuração e instalação de poços no município, ações que, de forma integrada, resolveriam o problema da falta de água naquela região.

A fim de atender a demandas de saúde que chegam ao gabinete parlamentar através da população, Ezequiel Ferreira solicitou ao governo estadual a disponibilidade de uma ambulância, além de um estudo de viabilidade para a aquisição de carros fumacê, como forma de proteger a população do mosquito Aedes aegypti, transmissor de uma série de doenças.

Outra solicitação do parlamentar foi a conclusão do saneamento básico nos bairros Porto da Pescaria, Arnóbio Abreu e Praia Camapum. O deputado também sugeriu que sejam realizadas obras de pavimentação e drenagem das ruas do município.