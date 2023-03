Projeto Cetáceos da Costa Branca procura por Pintada; Peixe Boi devolvido à natureza

Pesquisadores do projeto Cetáceos da Costa Branca estão à procura de um peixe boi monitorado pelo projeto há sete anos.

Pintada, como é conhecida, foi solta na natureza e passou a ser monitorada diariamente pela equipe técnica de monitoramento.

O animal é uma fêmea adulta de peixe-boi-marinho, que encalhou filhote em 2015, na praia de Melancias, em Icapuí no Ceará. Ela foi resgatada com a ajuda da comunidade e reabilitada pela ONG Aquasis, sendo solta na natureza no dia 16 de janeiro de 2023, em Icapuí.

No último dia 10 de março, Pintada encalhou na Praia de Alagamar, no litoral do município de Grossos. O animal foi reconhecido pelo projeto Cetacéos da Costa Branca, que foi ao local para realizar os procedimentos necessários para devolver Pintada ao seu habitat natural.

Pintada está marcada com o número 3 e possui uma antena GPS para monitoramento. O acompanhamento diário é essencial para controlar o comportamento do animal e seu desenvolvimento em ambiente natural. Por meio desta atividade, é possível diagnosticar se o animal está se desenvolvendo e evoluindo bem ao processo de soltura.

“Este trabalho é realizado sempre que um animal reabilitado é solto na natureza”, informou Diego Ramires, técnico de monitoramento de peixes-bois marinhos do Aquasis.

Infelizmente, a equipe está sem a localização da Pintada desde a manhã de sábado (11), os pesquisadores acreditam que o equipamento de rastreamento do animal possa ter sido retirado por alguém que não conhecia a sua função.

“Agora, precisamos encontrá-la e somente com muita divulgação vamos conseguir executar essa missão. Pedimos que continuem nos ajudando a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas. É muito importante acompanharmos se ela está bem e conseguindo se adaptar”, explica os pesquisadores.

Pintada tem um número 3 marcado acima da cabeça e está com um cinto de borracha preso à sua cauda. Por se tratar de um peixe-boi que está voltando à natureza, o animal precisa se adaptar à vida livre e aprender a viver por conta própria. Por isso, Pintada foi solta com um equipamento que permite saber a sua localização. O transmissor utilizado para monitorar o peixe-boi após voltar para natureza é similar a uma boia, fixada por um cabo a um cinto de borracha, que fica preso à cauda de Pintada.

Ela pode estar no Rio Apodi, entre Areia Branca e Mossoró, ou pode ter saído do rio e estar por qualquer lugar do litoral potiguar.



O peixe-boi-marinho é uma espécie ameaçada e precisa da ajuda de todos para protegê-lo e evitar a sua extinção. Quem avistar o peixe-boi, deve avisar a Aquasis pelos telefones: (85) 99800-0109 (85) 99188-2173.