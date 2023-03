Governo divulga balanço das ações de combate aos ataques criminosos no RN

As forças de segurança do Rio Grande do Norte se reuniram na manhã desta quarta-feira (15) para divulgar um balanço das ações realizadas até o momento para conter a onda de ataques criminosos no estado.

39 suspeitos de participação nos ataques criminosos que vêm acontecendo desde a madrugada desta terça-feira (14), no Rio Grande do Norte, já estão presos, entre eles, um adolescentes foi apreendido, 3 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 suspeito encaminhado ao hospital.

As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (Sesed) do Estado.

Além das prisões, também já foram apreendidas pelas forças de segurança do estado, 9 armas de fogo, 1 simulacro de arma de fogo, 35 artefatos explosivos e 8 galões de gasolina.

A Sesed também registrou a apreensão de 2 carros, 5 motos, dinheiro, drogas e munições.

Confira o balanço das ações:



30 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 3 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 suspeito encaminhado ao hospital)

7 armas de fogo apreendidas

1 simulacro de arma de fogo apreendido

30 artefatos explosivos apreendidos

8 Galões de Gasolina apreendidos

5 motos apreendidas

2 Carro apreendidos

Dinheiro

Drogas

Munições