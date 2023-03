Dois ônibus são incendiados e dupla presa com coquetel molotov na cidade de Areia Branca

Os ônibus eram contratados para fazer o transporte universitários até a cidade de Mossoró. O serviço havia sido suspenso na tarde desta terça-feira (14), devido aos ataques registrados na cidade. Além dos ataques aos ônibus, a Polícia Militar prendeu uma dupla que portava 2 coquetéis molotov. Os suspeitos se aproximavam de um ônibus estacionado. A PM suspeita se que a dupla tenha participado do ataque criminoso aos ônibus da cidade. A Secretaria de Segurança Pública do estado alerta para a gravidade dos atos praticados pelas facções criminosas e reforça que todos os envolvidos serão responsabilizados por suas ações.

O Rio Grande do Norte teve o segundo dia de ataques criminosos registrados nas cidades do interior do estado. No final da manhã desta quarta-feira (15), dois ônibus foram incendiados na cidade de Areia Branca, região da Costa Branca, no bairro Ilha Bom Jesus.

Os veículos pertencem a empresa Teodoro de transporte privado, que presta serviços à Prefeitura de Areia Branca. Até o momento, nenhuma vítima foi registrada.

Os ônibus eram contratados para fazer o transporte universitários até a cidade de Mossoró. O serviço havia sido suspenso na tarde desta terça-feira (14), devido aos ataques registrados na cidade.

Além dos ataques aos ônibus, a Polícia Militar prendeu uma dupla que portava 2 coquetéis molotov. Os suspeitos se aproximavam de um ônibus estacionado. A PM suspeita se que a dupla tenha participado do ataque criminoso aos ônibus da cidade.



A Secretaria de Segurança Pública do estado alerta para a gravidade dos atos praticados pelas facções criminosas e reforça que todos os envolvidos serão responsabilizados por suas ações.