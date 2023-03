Presidente da ALRN articula reunião e apoio aos municípios atingidos pelos ataques à Segurança Pública. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte propôs que o Estado envie recursos para reestabelecimento da normalidade nas cidade que tiveram depredação do patrimônio público incluindo queima de ônibus, ambulâncias, maquinários e ataques aos órgãos públicos. A sugestão foi reiterada durante a reunião com os demais poderes e a governadora do Estado, Fátima Bezerra (PT). “Entendemos que o momento é de união de todos em defesa do reforço à Segurança Pública, pelo bem maior que é a vida. E sempre será a nossa prioridade. Mas precisamos ir além, pensar em como podemos apoiar os municípios que sofrem com os ataques articulados”, disse.

Ele afirma, ainda, que foi procurado por prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões do Estado. "Mas precisamos de recursos emergenciais para recuperação das estruturas danificaras pelos ataques", salientou Ezequiel Ferreira.

A ideia é reunir os representantes dos municípios atingidos em uma grande reunião, deliberando iniciativas junto a Assembleia Legislativa, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) e Governo do Estado.

Para o presidente do Legislativo Potiguar a confiança nas forças de Segurança Pública e nas ações empregadas estão mantidas. “Colocamos o Poder Legislativo à disposição para somar esforços e restabelecer a normalidade em nosso Estado. Estamos atentos e à disposição para somar forças nessa luta”, assegurou.

Mais de 20 cidades do RN foram alvos de bandidos e tiveram grandes prejuízos. Portanto, buscando reduzir esses danos e garantir que a vida da população possa retomar ao normal o mais breve possível, o deputado Ezequiel solicitou ao Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, que realizem um estudo das necessidades de cada um dos seguintes municípios: Natal, Parnamirim, Santo Antônio, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Jaçanã, Acari Caicó, Mossoró, Touros, Macau, Macaíba, Nova Cruz, Currais Novos, São Miguel do Gostoso, Lajes Pintadas, Boa Saúde, São Gonçalo do Amarante, Maxaranguape, Cerro Corá, São Tomé, Tibau do Sul, Lagoa D’Anta e Montanhas. “Estes diretamente atingidos. Mas o Estado como um todo precisa desta atenção”, observou Ezequiel Ferreira.