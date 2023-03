DNIT suspende temporariamente obra na rotatória do Thermas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que suspendeu temporariamente a interdição parcial da BR-304/RN na rotatória do Thermas. A obra estava prevista para iniciar nesta sexta-feira (17).

De acordo com a nota enviada pelo órgão, o objetivo da suspensão é preservar os trabalhadores diante dos atentados a segurança registrados no estado.

“DNIT informa aos usuários da BR-304/RN que os serviços de recuperação da rotatória localizada no km 35, no Hotel Thermas, previstos para iniciar nesta sexta-feira (17) estão suspensos temporariamente. O adiamento deve-se à necessidade de garantir a integridade dos trabalhadores em decorrência dos últimos episódios de insegurança registrados no estado do Rio Grande do Norte”, informou.

Ainda segundo o DNIT, tão logo a situação esteja controlada, uma nova data para o início dos serviços será informada com antecedência.



As equipes do Departamento iriam realizar os serviços de recuperação da pista interna da rotatória. O Dnit não divulgou uma previsão de quando irá retornar com os trabalhos na rotatória.