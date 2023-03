Pacheco atende pedido de Styvenson e pede reforço das Forças Armadas no RN

O Presidente do Senado, em resposta ao senador Styvenson, destacou que o quadro de violência no Rio Grande do Norte preocupa e que a matéria terá atenção especial no Senado Federal. Pacheco enviou um oficio ao governo federal nesta sexta-feira (17), solicitando o emprego das forças armadas. O envio desse tipo de agentes de segurança compete exclusivamente ao presidente da república.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco atendeu o pedido do Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) que solicitou a presença das forças aramadas no Rio Grande do Norte.

Na última quinta-feira (16), Styvenson enviou um ofício ao presidente do Senado, pedindo a intervenção das Forças Armadas no estado, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Desde a última terça-feira (14), várias cidades têm registrado ondas de violência, com incêndios em ônibus e no comércio e tiros contra prédios públicos. Quase 100 suspeitos de envolvimento nos atos já foram presos, e o governo federal enviou apoio da Força Nacional de Segurança para o estado.

Styvenson afirmou que o pedido não tem apenas um caráter político, mas é também de “um cidadão que tem familiar sofrendo com a criminalidade”.

Segundo o senador, mesmo com o apoio da Força Nacional e com todo o efetivo da polícia militar do estado, a onda de violência não parou.

O parlamentar aproveitou para alertar aos senadores da Paraíba que a facção criminosa que aterroriza o Rio Grande do Norte pretende levar as ações de vandalismo para o estado vizinho.