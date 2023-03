RN registra chuvas acima de 100mm em todas as regiões; precipitações devem continuar esta semana. De acordo com a Emparn, os maiores volumes foram registrados em João Câmara (Agreste Potiguar) 197,1mm, Timbaúba dos Batistas (Central Potiguar) 139,8mm, Olho D’água dos Borges (Oeste Potiguar) 127,6mm, Parnamirim (Leste Potiguar) 102,8mm (Leste). Os dados referem-se ao período entre às 9h15 da sexta-feira (17) até o mesmo horário de hoje (20). Ainda segundo a empresa, as chuvas devem continuar e as temperaturas para esta semana deverão variar entre 22°C, nas madrugadas e 34°C, durante as tardes no litoral potiguar. No interior, os termômetros devem variar entre 20°C e 38°C.

Os acumulados de chuva do final de semana superaram 100 milímetros (mm) em todas as regiões do Rio Grande do Norte, de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn).

Os maiores volumes foram registrados em João Câmara (Agreste Potiguar) 197,1mm, Timbaúba dos Batistas (Central Potiguar) 139,8mm, Olho D’água dos Borges (Oeste Potiguar) 127,6mm, Parnamirim (Leste Potiguar) 102,8mm (Leste). Os dados referem-se ao período entre às 9h15 da sexta-feira (17) até o mesmo horário de hoje (20).

A Zona de Convergência Intertropical está atuando no território potiguar provocando chuvas que estão beneficiando a recarga hídrica do estado. A tendência de acordo com as análises é de continuidade das chuvas no decorrer da semana.

As temperaturas para esta semana deverão variar entre 22°C, nas madrugadas e 34°C, durante as tardes no litoral potiguar. No interior, os termômetros devem variar entre 20°C e 38°C.

Outono

O outono no hemisfério sul começa nesta segunda-feira (20), às 18h25. A estação intermedia o período mais quente e o mais frio do hemisfério sul. Neste período os raios solares incidem de forma perpendicular sobre a Linha do Equador e a luminosidade se distribui de forma relativamente uniforme entre os hemisférios Norte e Sul.

“As características do Outono não apresentarão grandes variabilidades no que diz respeito à temperatura do ar e a ocorrência de chuvas no estado. Nesta estação ocorrem boas chuvas e a previsão para é de volumes de normal a acima do normal devido as condições termodinâmicas atuais apresentadas pelos oceanos”, explicou Bristot.

Com relação às temperaturas, a previsão média para o restante do mês de março, é de 26,1°C; em abril, 25,7°C ; maio, 25,2°C e junho, 24,4°C. “O comportamento da temperatura será próximo da normalidade, pois não havendo bloqueios atmosféricos significativos, as temperaturas não apresentaram mudanças significativas”, comentou o meteorologista.

Previsão dia a dia

20/03/23 - segunda-feira - Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões.

21/03/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

22/03/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

23/03/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

24/03/23 - sexta-feira - Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões.

25/03/23 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

26/03/23 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.