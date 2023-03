Cursinho Preparatório para o IFRN da Prefeitura de Governador aprova nove estudantes

O Cursinho Preparatório para o IFRN da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado já colhe os resultados. Nove estudantes que participaram do projeto executado pela Secretaria Municipal de Educação foram aprovados no último exame de seleção do Instituto.



Na manhã desta terça-feira (21), o prefeito Dr. Artur Vale recebeu, no Gabinete do Prefeito, sete dos nove estudantes aprovados: Luiza Alves Brito, Madson Wmillyes, Stephany Suellen, Jeciany Rayssa, João Vitor, Alessa Thayná e Gabriel Firmino, oportunidade em que ele parabenizou pela aprovação e desejou sucesso no novo desafio. Gustavo Emanuel e Jefferson Cauã também foram aprovados, mas não puderam comparecer.



O encontro contou com a participação da secretária municipal de Educação e da Coordenadora Pedagógica da Pasta, Isabela Rodrigues e Lilia Mara, respectivamente, e dos professores do Cursinho, Matheus Meneses e Débora Rayane.



Isabela falou da alegria e satisfação por ver os estudantes lograrem êxito em uma seleção tão importante como a do IFRN. “E de, enquanto Secretaria e gestão, termos dado a nossa contribuição não só para eles, mas para todos aqueles que buscavam ser aprovados através do Cursinho. Isso é investimento na educação e no sonho de ver os nossos jovens trilharem caminhos de sucesso através da educação”, destacou.



Dr. Artur Vale adiantou que o Cursinho Preparatório para o IFRN será realizado novamente neste ano novamente. “O nosso apoio está assegurado, sempre com o desejo de contribuir com o desenvolvimento e o futuro dos nossos estudantes. Esperamos ampliar ainda mais o número de aprovados.”, ressaltou o prefeito.



O formulário de inscrição para a edição 2023 do Cursinho será lançado em breve.