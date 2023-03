Explosão não causou danos à estrutura da ponte de Igapó, aponta Itep

O diretor-geral do Instituto Técnico-Científico de Política do Rio Grande do Norte (Itep), Marcos Brandão, afirmou nesta quarta-feira (22) que o explosivo detonado na ponte de Igapó em Natal, não causou qualquer dando à estrutura da ponte. Segundo o diretor, após perícia executada pelo órgão, foi identificado um problema no local que já existia devido ao processo de degradação natural da ponte.

Na tarde da terça-feira (21) uma bomba foi explodida nas proximidades da Ponte de Igapó, que dá acesso à Zona Norte de Natal, e assustou moradores e motoristas que passavam pelo local.



O artefato foi considerado de baixo poder destrutivo devido à composição. Se tratava de um recipiente com pólvora prensada, similar à fogos de artifício, que produziu um alto efeito sonoro com presença de fumaça. De acordo com o diretor do Itep, mesmo com o estrondo, não houve dano à ponte.



"Não houve nenhum dano. Por ser um artefato com pólvora prensada, com baixo poder de detonação, não tinha condições de abalar a estrutura da ponte", explicou Marcos Brandão.



De acordo com ele, durante a inspeção, foi vista uma fratura na coluna da ponte, mas que, segundo ele, "não tem qualquer relação com a explosão do artefato". "É decorrência de degradação estrutural da ponte e cabe ao Dnit a análise", explicou o diretor.