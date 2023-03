Ex-vereador de Alexandria é morto em emboscada; polícia suspeita de acerto de contas

O ex-vereador da cidade de Alexandria, região Oeste do estado, Eudimar João de Figueiredo, de 63 anos, foi morto a tiros no fim da manhã desta quarta-feira (22) em uma estrada de barro, na entrada do Sítio Várzea do Carnaúba, que fica na divisa com a cidade de Antônio Martins.

De acordo com a Polícia Militar, Eudimar estava dentro do carro em um sítio de sua propriedade, quando um homem que trafegava em uma moto de cor prata, passou e atirou contra ele.

Eudimar Figueiredo foi eleito vereador na cidade de Alexandria em 2016 e também presidiu a casa legislativa. Em função da morte do parlamentar a câmara emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias.

Segundo a Polícia Militar, o motivo do crime pode ter sido acerto de contas. A PM descartou, neste primeiro momento, que o assassinato tenha relação com os ataques que ocorrem no RN.

A Polícia deteve um suspeito e o levou para Delegacia de Polícia Civil para ser interrogado.