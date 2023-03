RN deve registrar chuvas em todas as regiões neste final de semana. De acordo com o setor de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn), a ocorrência de chuvas se deve a atuação da Zona de Convergência Intertropical que atua no território potiguar e é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para o Nordeste. As temperaturas chegarão na média dos 22°C durante as madrugadas e a média dos 32°C durante as tardes. No interior, as mínimas poderão chegar aos 20°C e máximas aos 34°C.

A previsão para o último final de semana de março é de céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. As informações são do setor de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn).

A ocorrência de chuvas se deve a atuação da Zona de Convergência Intertropical que atua no território potiguar e é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para o Nordeste.

No litoral, segundo a previsão da Emparn, as temperaturas chegarão na média dos 22°C durante as madrugadas e a média dos 32°C durante as tardes. No interior, as mínimas poderão chegar aos 20°C e máximas aos 34°C.

“O inverno já está estabelecido e as chuvas já estão acontecendo de acordo com as nossas previsões. Nós teremos nos próximos dias mais chuvas acontecendo distribuídas em todas as regiões. Não temos a previsão de qual região vai receber mais chuvas, mas a tendência é que todas as regiões tenham chuvas acontecendo pelo menos até o dia 25”, afirmou o meteorologista, chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Previsão dia a dia

23/03 - Quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões

24/03 - Sexta-feira - Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões.

25/03 - Sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões

26/03 - Domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões