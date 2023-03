3º repasse do ano dos Royalties é creditado nas contas dos municípios

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou os valores do terceiro repasse dos royalties do ano, que foi creditado nesta quinta-feira (23) nas contas das prefeituras. Os recursos são destinados aos municípios para o desenvolvimento de projetos que beneficiem a população, como transporte, saúde, educação, infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico.

O repasse dos royalties é uma política de incentivos fiscais criada pela ANP para incentivar a exploração de petróleo e gás natural e ajudar os municípios a desenvolver empreendimentos que gerem empregos e renda para a população.



Portanto, os recursos do terceiro repasse são uma importante oportunidade para os municípios desenvolverem projetos que possam gerar emprego e renda e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Confira abaixo os valores de cada município:



TIBAU – R$ 2.471.076,63 C

MOSSORÓ – R$ 1.691.126,24 C

AREIA BRANCA – R$ 1.190.594,58 C

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO – R$ 953.731,49 C

APODI – R$ 919.254,24 C

FELIPE GUERRA – R$ 790.202,68 C

UPANEMA – R$ 737.561,68 C

MACAU – R$ 757.032,71 C

CARNAUBAIS – R$ 682.024,34 C

GUAMARÉ – R$ 414.828,81 C

PORTO DO MANGUE – R$ 570.341,02 C

SERRA DO MEL – R$ 471.633,36 C

JOÃO CÂMARA – R$ 528.368,79 C

GROSSOS – R$ 470.171,19 C

PARELHAS – R$ 685,41 C