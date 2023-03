SESAP reabastece farmácia básica de São Gonçalo do Amarante

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) entregou na manhã desta quinta-feira (23) mais de 160 mil itens para o município de São Gonçalo do Amarante, entre medicamentos e insumos médicos a serem utilizados no atendimento à população local.



A ação visa auxiliar o município da Grande Natal a recompor seu estoque, que foi em grande parte destruído por uma ação criminosa que atingiu a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).



A entrega dos medicamentos e insumos foi articulada ao longo desta semana entre as equipes gestora e técnica da Sesap com a gestão municipal, e foi organizada pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat).



O carregamento inclui diversos medicamentos, como antibióticos, antitérmicos, analgésicos, anestésicos, corticóides e anti-inflamatórios, além de xaropes, vitaminas, cremes para tratar queimaduras e antifúngicos, e materiais como agulhas, seringas, esparadrapos, sondas, coletores de urina, luvas e cateteres.



A Sesap seguirá em contato com a gestão de São Gonçalo do Amarante para monitorar a situação e apoiar o município quando for necessário