Inmet emite alerta de perigo de chuvas intensas para 99 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de para chuvas intensas, classificado como perigo, para 99 cidades das regiões Oeste, Central, Agreste e Leste potiguar.

A previsão é de chuvas, entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, e de risco de ventos fortes. O alerta, emitido na manhã desta segunda-feira (27), é válido até às 10h desta terça-feira (28).

De acordo com o Inmet, para as cidades sob esse tipo de alerta, a recomendação é em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Previsão



Nesta segunda-feira, o setor de Meteorologia da Emparn explicou que a expectativa é que o Rio Grande do Norte siga com fortes chuvas nos próximos dias.