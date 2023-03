Professores recursam proposta do Governo e decidem manter a greve da educação estadual

Após assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (29), os professores da rede pública de ensino do Estado decidiram por manter a greve da educação estadual.



Os professores não aceitaram a última proposta apresentada pela governadora Fátima Bezerra que prevê a aplicação de 14,95% retroativo a janeiro de 2023 para os que recebem abaixo de R$ 4.420,55 (novo piso) em maio; e aplicação de 7,21% também na folha de maio (correspondente a inflação 2022 medida pelo IPCA). O restante do valor seria implantado nos meses de novembro e dezembro, com 3,61% em novembro e 3,49% em dezembro.



A categoria aprovou ainda um calendário de manifestações, começando na quinta-feira (30) com um “faixaço” na Avenida Capitão-mor Gouveia em Natal.





