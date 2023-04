Caern reforça uso correto da rede de esgotos para evitar transbordamentos, principalmente no período chuvoso.Evitar ligações clandestinas de água de chuva para a rede de esgoto, não jogar lixo na rua e adotar práticas sustentáveis em casa, são fundamentais para garantir o desempenho correto do sistema. “Redes de esgoto e redes de drenagem são sistemas diferentes, normalmente confundidos pela população. Conhecer o papel de cada um é necessário para garantir o melhor desempenho da infraestrutura da cidade”, explica a Caern.

As chuvas chegam a diversos municípios do Rio Grande do Norte e a Caern alerta sobre a boa convivência com a rede de esgoto. Segundo a Companhia, a conscientização da população é fundamental para garantir o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário das cidades.

Evitar ligações clandestinas de água de chuva para a rede de esgoto, não jogar lixo na rua e adotar práticas sustentáveis em casa, são fundamentais para garantir o desempenho correto do sistema.

Redes de esgoto e redes de drenagem são sistemas diferentes, normalmente confundidos pela população. Conhecer o papel de cada um é necessário para garantir o melhor desempenho da infraestrutura da cidade.

A rede de esgoto integra o sistema de esgotamento sanitário e administrado pela Caern. Já as redes de drenagem são de responsabilidade das prefeituras municipais.

As chuvas reforçam a necessidade de funcionamento da rede de drenagem. Pois é por esse sistema que as águas pluviais são captadas. Os alagamentos que ocorrem durante as chuvas, normalmente, estão ligados ao sistema de drenagem.

As redes de drenagem são de maior diâmetro para permitir a passagem de água durante as chuvas e são feitas em concreto. O destino das águas da chuva são o mar, rios ou lagoas de captação.

Já o sistema de esgotamento sanitário capta água de pias, ralos, vasos sanitários, dos imóveis de uma cidade. A tubulação deste sistema é em PVC e em menor diâmetro do que a de drenagem. Se usado corretamente não terá transbordamentos com frequência.

O grande problema é porque as pessoas fazem ligações clandestinas enviando de suas residências, a água das chuvas, para a rede coletora de esgoto. A ligação irregular sobrecarrega o sistema de esgoto, que não foi dimensionado para receber excesso de água e pode gerar transbordamentos internos em caixas e ralos.

Sem falar nos efluentes que aparecem nas ruas, também devido à sobrecarga do sistema. Além disso, as Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) foram projetadas para receber determinada quantidade de efluentes, para garantir o tratamento eficiente, protegendo o meio ambiente.

SAIBA COMO CONTRIBUIR PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO:

Procure um escritório da Caern para tirar dúvidas sobre ligações de esgoto que você precise fazer

Durante as chuvas, jamais abra tampas de bueiros porque é perigoso, devido à pressão que a água entra nas tubulações

Não jogue lixo na rua, nem abra tampas de bueiro para jogar resíduos

Nunca canalize água de chuvas para redes coletoras de esgoto, também não jogue efluentes de esgoto na rede de drenagem.

Faça limpeza periódica das caixas de gordura

Em casa, faça bom uso do vaso sanitário e não jogue lixo dentro dele.

Não despeje óleo de cozinha na pia. Coloque o resto de óleo em garrafas pet e doe para reciclagem.

Adote a separação do lixo e utilize os 3 Rs em sua rotina: reduzir, reciclar e reutilizar

Ao encontrar tubulação de esgoto danificada ou efluentes na rua, entre em contato com os canais oficiais da Caern. São eles: Teleatendimento 115, Aplicativo Caern Mobile, Agência Virtual em www.caern.com.br ou WhatsApp 84 98118-8400.