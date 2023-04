Morre em Natal, aos 80 anos, o ex-deputado estadual Raimundo Fernandes. A morte aconteceu por volta das 15h15 desta quinta-feira (30) e foi confirmada por assessores. O político potiguar caiu de uma escada em sua residência, às 19h30 de segunda-feira (27), foi socorrido ao Hospital Walfredo Gurgel (HWG) e transferido para o hospital São Lucas, onde estava em coma profundo por conta de coágulo no cérebro. Raimundo Fernandes cumpriu o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte por dez mandatos e chegou a ser presidente da casa. No último mandato, concluído em janeiro de 2023, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), espaço recolhido pelo destaque e tramitação de todas as matérias do Parlamento.

Raimundo deixa a esposa Maria Gisenira Diógenes de Freitas Fernandes, carinhosamente chamada por ele de Nirinha, e a filha, Patrícia.

VIDA E CARREIRA POLÍTICA

O deputado Raimundo nasceu no município de São Miguel em 11 de julho de 1942. Auditor fiscal, foi deputado estadual durante oito mandatos e por mais de 40 anos dedicou-se ao trabalho no Legislativo Estadual. Iniciou sua extensa trajetória no legislativo em 1982, na 53ª Legislatura.

Foi deputado Constituinte em 1989 e presidiu a Assembleia Legislativa entre os anos de 1993 a 1995. Nas eleições de 1994, Raimundo foi candidato ao Senado da República nas eleições estaduais, período em que sua esposa Nirinha Fernandes o substituiu na cadeira de deputada no Legislativo estadual.

Em abril de 2009, afastou-se do exercício parlamentar e assumiu o cargo de Secretário de Estado da Articulação com os Municípios, cargo este que o credenciou como defensor dos municípios por toda sua história como político e representante do povo no Rio Grande do Norte.

No último mandato, concluído em janeiro de 2023, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), espaço recolhido pelo destaque e tramitação de todas as matérias do Parlamento.

Raimundo Nonato Pessoa Fernandes era um apaixonado por suas raízes. Prefeito do município de São Miguel entre 1977 e 1982, governou o Rio Grande do Norte de maneira interina neste mesmo período.

Seu gabinete estava sempre de porta aberta para a população, principalmente a população da “Tromba do Elefante” composto por municípios do Alto Oeste, do Médio Oeste e do Potengi, onde o deputado Raimundo tinha base política.





Nota de pesar

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte decreta luto de três dias em decorrência do falecimento do ex-deputado estadual Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, 80 anos, nesta quinta-feira (30), em Natal.



Neste momento de grande consternação, o governo estadual solidariza-se com a dor da esposa Maria Gisenira Diógenes de Freitas Fernandes, carinhosamente chamada de Nirinha, a filha, Patrícia, e todos os familiares e amigos, desejando que todos encontrem conforto nessa hora de dor e saudade.



Auditor fiscal, Raimundo Fernandes foi deputado estadual durante oito mandatos e por mais de 40 anos dedicou-se ao trabalho no Legislativo, deixando para o estado do Rio Grande do Norte um exemplo de perseverança e dedicação diante das adversidades da vida e da luta, além de um elevado senso de responsabilidade frente às atividades colocadas sob sua responsabilidade.



Seu exemplo estará sempre presente e seu nome está inscrito entre os que dedicaram o melhor de sua vida ao bem comum.



Natal (RN), 30 de março de 2023.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM





