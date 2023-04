Pagamento dos salários de março dos servidores do RN será concluído nesta sexta, 31. Amanhecerá na conta dos servidores os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil (valor bruto), correspondentes a 41 mil servidores, e o salário integral dos 23 mil trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, totalizando mais de R$ 229 milhões de uma folha total de R$ 587 milhões. Quase metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral no último dia 15.

O Governo do Estado conclui nesta sexta-feira (31) o pagamento dos salários dos mês de março para os servidores ativos, inativos e pensionistas.

Quase metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral no último dia 15, conforme calendário divulgado do início do ano. Desde janeiro de 2019, o salário tem sido pago dentro do mês trabalhado.

Amanhecerá na conta dos servidores os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil (valor bruto), correspondentes a 41 mil servidores, e o salário integral dos 23 mil trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, totalizando mais de R$ 229 milhões de uma folha total de R$ 587 milhões.