Adutora da que abastece comunidade Boqueirão em Felipe Guerra se rompe após cheia do rio Apodi-Mossoró . A tubulação foi reforçada pela Caern no dia 22 de março, mas não resistiu a cheia do rio, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (31). A Caern informou que vai trabalhar para reconstruir a tubulação e que deve retomar o abastecimento do Boqueirão no final da tarde de segunda-feira (3). A normalização do abastecimento ocorre em 72 horas, após religar o equipamento.

FOTO:CEDIDA/CAERN