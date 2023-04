Semana Santa: Prefeitura de Grossos distribui 6 toneladas de peixe na próxima quarta, 05

A Prefeitura de Grossos vai distribuir na próxima quarta (5) mais de 6 toneladas de peixe a cerca de 4 mil famílias de baixa renda do município. A tradicional entrega de pescados, que na gestão da prefeita Cinthia Sonale ampliou sobremodo seu alcance social, contemplará as zonas urbana e rural através de pontos de distribuição espalhados pelas comunidades e centro da cidade.



“É uma ação que combina solidariedade com responsabilidade social e segurança alimentar, num momento no qual as famílias celebram a chegada da Páscoa. Sob nosso governo, tal iniciativa evolui a cada ano, especialmente quanto à organização e amplitude do programa, beneficiando um número cada vez maior de grossenses”, declarou a prefeita.



Importa destacar que as equipes da Prefeitura darão início à atividade às 7h30 da manhã, no largo da rodoviária, e a partir das 8h na Barra, de onde os grupos percorrerão todas as comunidades rurais do município.



Confira a seguir o cronograma e os pontos de entrega de peixes em Grossos:



Grossos e Serra - Largo da Rodoviária (7h30)

Boi Morto, Carro Quebrado e assentamentos - Nas residências (8h)

Barra - Escola municipal Alcinda Pinheirro Costa Néo (8h)

Pernambuquinho- Escola municipal Maria do Livramento (8h30)

Alagamar - Residência de Vanuza (9h)

Areias Alvas - Escola municipal José Deodato (9h30)

Valença- Escola municipal Manoel da Silva (10h)

Córrego - Escola municipal São José (10h30)