Neoenergia Cosern foi a distribuidora com melhor desempenho do Nordeste em 2022, segundo a Aneel. A distribuidora ainda ficou em segundo lugar no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) e a Aneel avaliou todas as concessionárias do país de janeiro a dezembro de 2022. A classificação foi feita com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), um índice que mede a performance das distribuidoras em relação aos limites definidos pela própria Aneel, que vai de 0 a 1 e, quanto menor ele for, melhor é o desempenho da distribuidora. O DGC da Neoenergia Cosern foi de 0,58. Ranking levou em consideração o tempo que os consumidores tiveram energia disponível ao longo de todo o ano de 2022.

A Neoenergia Cosern foi reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) como a distribuidora com o melhor desempenho de fornecimento do Nordeste e a segunda melhor do Brasil entre todas as empresas de grande porte, ou seja, com mais de 400 mil clientes.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) e a Aneel avaliou todas as concessionárias do país de janeiro a dezembro de 2022.

A classificação foi feita com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), um índice que mede a performance das distribuidoras em relação aos limites definidos pela própria Aneel, que vai de 0 a 1 e, quanto menor ele for, melhor é o desempenho da distribuidora. O DGC da Neoenergia Cosern foi de 0,58.

Para Fabiana Lopes, Diretora Presidente da Neoenergia Cosern, o reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo e de investimentos recordes no sistema elétrico potiguar.

“Estamos muito felizes pois essa sinalização da Aneel chega encerrando o Mês do Consumidor, que está sempre no centro do nosso negócio”, diz Fabiana Lopes. “Ele também nos desafia a prestar um serviço cada vez melhor aos potiguares”, complementa a Diretora Presidente.

A empresa potiguar foi avaliada e comparada com as outras pela Aneel na apuração de janeiro a dezembro de 2022 nos indicadores que medem a duração (DEC) e pela frequência (FEC) com que os consumidores tiveram o fornecimento interrompido - tendo apresentado a melhor performance geral dentre as empresas de grande porte no Nordeste e a segunda melhor no Brasil.

De forma geral, segundo a Aneel, ao longo de 2022 o fornecimento de eletricidade permaneceu disponível por 99,86% do tempo, em média, em todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, o percentual da Neoenergia Cosern foi ainda melhor e atingiu 99,91% das 8.760 horas totais do ano.