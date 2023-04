BNDES aprova financiamento de R$ 907 milhões para 4 parques eólicos no RN

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) deve anunciar nesta segunda-feira (3) a aprovação de financiamentos de R$ 907 milhões para a Casa dos Ventos.



Os recursos devem ser destinados à implantação de quatro parques eólicos no Rio Grande do Norte. São os Ventos de Santa Luzia 11, 12 e 13 e o Ventos de Santo Antônio 1.



Ainda segundo banco, os empreendimentos formam o Complexo Eólico Umari, nos municípios de Monte das Gameleiras, São José do Campestre e Serra de São Bento, com capacidade instalada total de 202,5 MW.



Os financiamentos equivalem a quase 70% dos investimentos previstos, de R$ 1,315 bilhão, e a maior parte vai para aerogeradores, obras civis e sistema de transmissão, com início das operações previsto para agosto de 2024.



Conforme as estimativas do projeto, a geração de energia resultante poderá atender cerca de 500 mil domicílios.



Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirma que as aprovações de financiamento do banco para usinas eólicas correspondem a 75% da capacidade instalada da fonte no país, e para as solares, essa parcela é de 38%.

Com informações da Folha de São Paulo.