Governo do estado decreta ponto facultativo nesta quinta-feira, 06

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta nesta quinta-feira, 6 de abril, em virtude do feriado de Semana Santa.

O decreto nº 32.573 assinado pela governadora Fátima Bezerra (PT) e pelo secretário de Administração, Pedro Lopes, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4).

De acordo com o documento, não haverá expediente nos equipamentos e órgãos ligadas ao Poder Executivo Estadual.

A medida, porém, não vale para os serviços de áreas consideradas essenciais, como a da Saúde e da Segurança Pública.