Prefeito busca recursos para reforçar açougue e parque de exposições em Umarizal

O prefeito Raimundo Pezão, de Umarizal-RN, na companha do engenheiro civil Christian Menezes, se reuniu com a gerência geral da Caixa Econômica, em Natal, para tratar sobre a liberação de recursos (mais ou menos R$ 2 milhões) para calçar e iluminar ruas, além de reformar o Açougue Público e também o Parque de Exposição do Município.

Pezão ressalto que desde que assumiu a Prefeitura de Umarizal procurou, de todos os meios, nos governos do Estado e Federal, recursos para investir na infraestrutura do município, com a finalidade de concretizar aquilo que assumiu como compromisso com o eleitor do município no período de campanha. “Umarizal, como um todo, precisava de uma gestão com mais atenção ao povo”, destaca Pezão.

Segundo o prefeito, mais de 70% da área urbana não tinha calçamento e saneamento básico. Outra obra fundamental que falta em quase toda área periférica da cidade é drenagem. Na zona rural, onde moram cerca de mil famílias, também carecia de apoio, na recuperação de estradas, recuperação de escolas e principalmente apoio ao homem do campo.

Na cidade, o prefeito observa que a primeira rua de Umarizal que recebeu uma camada de asfalto foi em sua gestão. Teve várias outras calçadas. Os acessos a zona rural passam por manutenção frequentemente. “Além de poços, também cortamos terra para mais de 800 famílias do município”, acrescenta o prefeito Raimundo Pezão.

Quanto aos investimentos na cidade, o prefeito destacou a restauração do prédio onde funciona a sede do Poder Executivo. “Estava em ruínas e hoje está funcional, com cara de novo”, comemora o prefeito, lembrando que além deste investimento, o principal é a construção da Escola Técnica (IERN) por parte do Governo do Estado.

