o prefeito Alan Silveira disse que o evento tem a finalidade de fomentar o crescimento econômico do Polo Apodi, través da exposição das potencialidades da região. Este ano está previsto na programação do evento, a realização o Seminário Regional da Fruticultura e o Fórum das águas, entre outros. A IV FEMULTI está sendo preparada para o mês de outubro próximo, com a participação direta de várias entidades estaduais e os municípios da região oeste do Estado.

Nesta noite de segunda-feira, dia 3, o prefeito Alan Silveira, participou do enceramento do Festival Gastronômico do NUGAP – Núcleo de Gastronomia de Apodi, e na ocasião presidiu o lançamento da IV Feira Multissetorial do Médio Oeste (IV FEMULTI) de 2023.

“Iremos ter mais uma edição da feira em nosso município. Uma oportunidade do comércio local, da agricultura e da classe empreendedora mostrar sua potencialidade para Apodi e Região”, destacou o prefeito Alan Silveira, ao lado do secretariado.

Além da Prefeitura Municipal, a IV Femulti contará com a participação direta do SEBRAE, Governo do Estado, Clube de Dirigentes Lojistas e a Câmara Municipal. “Este ano de 2023, serão mais de 60 stands, onde os empresários locais poderão expor seus produtos”, diz.

A IV Femulti está prevista para o mês de outubro próximo. Este ano, durante os 3 dias de feira, o prefeito ressaltou que está previsto a realização do Fórum das Águas, discutindo a importância da Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró e o lençol freático precioso de Apodi.

Também está sendo preparado para o mesmo evento, desfiles de moda, shows musicais e Seminário de Fruticultura da Região. Neste ponto, o prefeito Alan Silveira destaca o crescimento da fruticultura na região, gerando muitos empregos e renda.

O solo e insolação da região da Chapada do Apodi estão entre os melhores do mundo para a produção da fruticultura irrigada, um potencial que cresce na medida que se trabalha a questão da sustentabilidade e se emprega novas tecnologias existentes no mercado.

A Femulti cresceu. Este ano, também participou do evento representantes das cidades de Caraúbas, Severiano Melo, entre outras cidades da região oeste do Estado. “O lançamento foi um sucesso. A feira será realizada em outubro e estamos com boas perspectivas”, finaliza.