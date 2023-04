Prefeitura de Governador vai investir mais de R$ 600 mil na recuperação de imóveis da Saúde

Anuncio do investimento foi feito dentro da programação alusiva as comemorações de 60 anos de emancipação política e administrativa do município de Governador Dix Sept Rosado. O prefeito Dr. Artur Vale destacou que a recuperação dos prédios públicos é mais um presente para o município. “Nesta data tão especial, estamos aqui autorizando a execução de obras importantes, ratificando que trabalhamos continuamente para melhorar a estrutura física dos equipamentos do nosso município, neste caso em específico, na área da saúde, aplicando, mais uma vez, recursos da própria prefeitura”, declarou o prefeito,

Dentro da programação em celebração aos 60 anos de emancipação política de Governador Dix-Sept Rosado, comemorados hoje, o prefeito Dr. Artur Vale assinou na manhã desta terça-feira (04) ordem de serviço para recuperação de diversos imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.

O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a participação da vice-prefeita Débora Trigueiro; dos secretários municipais Dr. Adail Vale (Saúde), Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Monalisa Evangelista (Assistência Social), Isabela Rodrigues (Educação), Francileide Costa (Finanças), Marcos Medeiros (Planejamento), Kaká Silveira (Administração) e Elvis Andrade (Chefe de Gabinete); dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Luara Fagundes, Maristela Cardoso, Carlinhos do Horizonte e Chagas Cruz; além do representante da empresa M2 Engenharia LTDA, Diego Barbosa.





A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado vai investir R$ 614.818,00 em recursos próprios na recuperação de prédios que fazem parte da estrutura de prestação de serviços de saúde pública nas zonas urbana e rural do município.

Serão recuperadas todas as Unidades Básicas de Saúde, sendo duas na zona urbana: João Marinaldo Holanda e Maria das Dores Rodrigues; e três na zona rural: Zenilda Nunes da Silveira (Sítio Camurim), Maria Edeltrudes (Sítio Gangorrinha) e Raimunda Lopes da Silveira (P. A. Três Marias).

O investimento contempla também o Centro de Especialidades Médico Odontológicas Joana Lina do Vale, o Centro de Atendimento de Enfrentamento à COVID 19 e a sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Dr. Adail Vale exaltou a iniciativa da gestao municipal e afirmou que as obras que serão executadas vão assegurar condições para ofertar melhores serviços à população. “É um ato que mostra a sensibilidade e o compromisso do prefeito doutor Artur com a saúde do nosso município”, avaliou o secretário.

Dr. Artur Vale destacou que a recuperação dos prédios públicos é mais um presente para o município. “Nesta data tão especial, estamos aqui autorizando a execução de obras importantes, ratificando que trabalhamos continuamente para melhorar a estrutura física dos equipamentos do nosso município, neste caso em específico, na área da saúde, aplicando, mais uma vez, recursos da própria prefeitura”, declarou o prefeito,

A previsão é que os serviços sejam iniciados na próxima semana.