Ambientalista pede que a população não se aproxime do peixe boi "Pintada", solta na Prainha, em Grossos

Pesquisadores do projeto Aquasis pedem a população de Grossos e Areia Branca que colaborem com o processo de retorno a natureza do peixe-boi-marinho monitorado pela ONG há sete anos.

Pintada, como é conhecida, foi solta na natureza em janeiro desse ano, e passou a ser monitorada diariamente pela equipe técnica do projeto. O animal é uma fêmea adulta de peixe-boi-marinho, que encalhou filhote em 2015, na praia de Melancias, em Icapuí no Ceará. Ela foi resgatada com a ajuda da comunidade e reabilitada pela ONG Aquasis, sendo solta na natureza no dia 16 de janeiro de 2023, em Icapuí.

Pintada tem um número 3 marcado acima da cabeça e está com um cinto de borracha preso à sua cauda.

Os técnicos do projeto Aquasis, explicam que por se tratar de um peixe-boi que está voltando à natureza, o animal precisa se adaptar à vida livre e aprender a viver por conta própria, por isso, a população não deve se aproximar do animal.

“Pedimos a colaboração da população, a Pintada está em processo de reabilitação, por favor não tentem atrair a Pintada, não tentem nenhum tipo de contato, não ofereçam bebidas ou alimento, a Pintada é um animal silvestre e por isso, ela deve ir em busca do seu próprio alimento, aprendendo a sobreviver na natureza, oferecer alimento pode ser muito prejudicial à saúde do animal e pode comprometer seu comportamento, afetando a adaptação e impendendo que ela tenha contato com outro peixe-boi que ela possa se reproduzir”, frisou a técnica do projeto.

O peixe-boi-marinho é uma espécie ameaçada e precisa da ajuda de todos para protegê-lo e evitar a sua extinção. Quem avistar o peixe-boi, deve avisar a Aquasis pelos telefones: (85) 99800-0109 (85) 99188-2173.