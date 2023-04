Professores da rede estadual mantem greve e aprovam nova proposta que será encaminhada ao governo

Os trabalhadores aprovaram uma contraproposta que será levada para o Executivo nos próximos dias. Sugerida por um membro da base e acatada pela maioria dos presentes na Assembleia, a proposta consiste no seguinte: 7,21% em abril (para ativos e aposentados); 3,61% em agosto (para ativos e aposentados); 3,41% em setembro (para ativos e aposentados); e O retroativo em 2023 (para ativos e aposentados) A greve dos professores da rede estadual do Rio Grande do Norte, teve início no último dia 5 de março e afeta quase 200 mil alunos em todo estado.