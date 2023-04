Botijão do gás de cozinha tem aumento de R$ 3 após reajuste do ICMS, diz o Singás. De acordo com o sindicato, desde sábado (1º) o valor do preço médio do botijão gás de 13kg está entre R$ 108 e R$ 113 nas distribuidoras do estado. O aumento aconteceu em virtude da nova alíquota do ICMS no RN, que passou de 18% para 20% neste mês de abril. Em nota, o Singás informou que diante desse aumento "são inevitáveis os impactos nos custos da atividade comercial de seus afiliados, visto que a nova alíquota não só incide sobre insumos fundamentais como, por exemplo, o Diesel”.

O preço do botijão do gás de cozinha subiu em média R$ 3 no Rio Grande do Norte. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás LP do RN (Singás-RN).

Com isso, o preço do botijão passou a custar entre R$ 108 e R$ 113 nas distribuidoras do estado. O aumento passou a valer no sábado (1º), de acordo com o presidente do Singás, Francisco Correia.

De acordo com o sindicato, o motivo para a subida no preço é o aumento da alíquota do ICMS no estado, que passou de 18% para 20% a partir deste mês de abril.

Em nota, o Singás informou que diante desse aumento "são inevitáveis os impactos nos custos da atividade comercial de seus afiliados, visto que a nova alíquota não só incide sobre insumos fundamentais como, por exemplo, o Diesel”.