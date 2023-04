Assembleia Legislativa homologa resultado final do concurso

O resultado final e classificação dos candidatos consta nos anexos I, II e II da publicação. No anexo I, consta o resultado final e classificação dos candidatos inscritos às vagas reservadas às pessoas com deficiência; no anexo II, o resultado final e classificação para as vagas da ampla concorrência e no anexo III o resultado final e classificação dos candidatos inscritos às vagas reservadas aos negros, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014 e na Lei Estadual nº 11.015/2021.

O Legislativo do RN publicou no seu Diário Oficial Eletrônico (DOE), número 1045, do último sábado (25), o resultado final do concurso realizado em setembro de 2022. Através do edital 01/2022, foram ofertadas 47 vagas para os cargos efetivos de Analista Legislativo – Nível Superior e Técnico Legislativo da Casa.

“Com a homologação dos resultados, concluímos o processo do concurso da Assembleia, um certame feito com lisura e transparência. Os futuros servidores irão chegar num Legislativo transformado por uma gestão moderna e eficaz e por essa razão premiado três vezes consecutivas pela Unale”, disse o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira.

O edital disponibilizou vagas para: Processo Legislativo (nível superior em qualquer área) - 10 vagas; Arquitetura (graduação na área) - 1 vaga; Contabilidade (graduação em Ciências Contábeis) - 3 vagas; Engenharia Civil (graduação) - 1 vaga; Engenharia Elétrica (graduação na referida área) - 1 vaga; Medicina (graduação em Medicina e especialização em Cardiologia) - 1 vaga; Administração (graduação na área) - 3 vagas; Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI) - 4 vagas.