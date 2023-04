Ezequiel Ferreira solicita série de medidas para reforçar segurança no RN

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou ao Governo do Estado a intensificação da ronda escolar nos municípios de São Miguel do Gostoso, Parnamirim, Santo Antônio, Lajes Pintadas, Campo Redondo, Jaçanã, Acari, Caicó, Boa Saúde, Cerro Corá, Mossoró, Maxaranguape, São Gonçalo do Amarante e Tibau do Sul.

O objetivo do parlamentar é reforçar a segurança pública nestas cidades diante da onda de violência registrada no Estado. Com a ampliação da ronda escolar, a expectativa do deputado é que seja garantida maior segurança para alunos, pais e professores. Em algumas cidades, inclusive, as aulas foram suspensas devido aos ataques criminosos.

Pelo mesmo motivo, Ezequiel também reivindicou reforço na segurança das unidades básicas de Saúde localizadas em Macau, São Gonçalo do Amarante e Extremoz.

"Nos últimos dias, o Estado vem sofrendo ataques criminosos e muitos são os danos causados aos municípios, tais como prédios públicos, ônibus escolares, viaturas e veículos de outros segmentos queimados, bem como o risco eminente que a população está sofrendo ao sair nas ruas correndo o risco de serem alvos de práticas criminosas", alertou.

Ainda para Macau, o presidente da Assembleia apresentou requerimento com pedido de urgência para o aumento do efetivo policial, assim como a destinação de equipamentos para a delegacia do município.

Solicitação semelhante também foi destinada para o município de Acari, reivindicando não apenas o aumento na quantidade de policiais na cidade, mas também melhores condições de trabalho para a PM.

O deputado ainda solicita o retorno do projeto Ronda Cidadã, que funcionou por alguns anos no Estado.