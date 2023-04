Neilton Diógenes enaltece os 188 anos do município de Apodi

“Em meio a situação que vivemos, eu gostaria de pedir permissão aos pares para registrar aqui que amanhã o município de Apodi completa 188 anos de emancipação política. Apodi que é conhecida internacionalmente por ser terra do Lajedo de Soledade, com suas inscrições rupestres milenares. Terra dos índios Tapuias e Paiacus, da Lagoa de Apodi, com seus encantos e carnaubais. É a terra das lavadeiras de roupas, dos pescadores, dos artesãos, de gente aguerrida. É a terra da Barragem de Santa Cruz”, disse Neilton Diógenes

Prestes a completar 188 anos, o município de Apodi pautou nesta quarta-feira (22), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, o pronunciamento do deputado Neilton Diógenes (PL). Natural da cidade, o parlamentar destacou as potencialidades do município e parabenizou a população.

Na ocasião, Neilton enalteceu o título ostentado pela cidade de ‘Capital da Água Mineral’, “inclusive registro aqui o meu agradecimento ao deputado George Soares e aos pares da época que reconheceram e concederam esse título ao município”, destacou o parlamentar.

Referindo-se aos munícipes, o deputado Neilton reforçou que Apodi é ainda “terra de gente solidária, de um povo hospitaleiro e que acima de tudo tem esperança de que dias melhores estão por vir”, concluiu.